Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 29 Mart Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Survivor 2021 mi All Star mı?

Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 29 Mart Pazartesi Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor 2021 mi All Star mı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?