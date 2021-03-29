Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 29 Mart Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Survivor 2021 mi All Star mı?
Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 29 Mart Pazartesi Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor 2021 mi All Star mı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?
Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Survivor 2021 ve All Star takımı arasında nefes kesen Anlat Bakalım oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 29 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 29 Mart Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?
SURVİVOR 29 MART ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
29 Mart Pazartesi Anlat Bakalım oyununu Survivor 2021 ekibi 7-0 kazandı ve ödülün sahibi oldu.
KAZANAN TAKIM : SURVİVOR 2021
Ünlüler ve Gönüllüler birlikte 7-0 Anlat Bakalım oyununu kazandı ve ödülün sahibi oldu.
SURVİVOR 29 MART ANLAT BAKALIM OYUNU ÖDÜLÜ NE?
29 Mart Survivor Anlat Bakalım oyunu ödülü Selfie oldu. Anlat Bakalım yarışmasını kazanan takım Selfie çekilip İnstagram hesaplarına yükleyebilecek.