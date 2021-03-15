Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 15 Mart Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?
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Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 15 Mart Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

15.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:16
Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 15 Mart Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 15 Mart Pazartesi Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Anlat Bakalım oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 15 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 15 Mart Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 15 MART ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Mart Pazartesi Anlat Bakalım oyunu devam ediyor. Kazanan takım patso sahibi olacak.

KAZANAN TAKIM : -

Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 15 Mart Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

Şuanda Ünlüler 1-0 önde.

Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 15 Mart Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

Skor 1-1 oldu.

SURVİVOR 15 MART ANLAT BAKALIM OYUNU ÖDÜLÜ NE?

15 Mart Survivor Anlat Bakalım oyunu ödülü Patso oldu. Anlat Bakalım yarışmasını kazanan takım Patso kazanacak.

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