Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?
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Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

25.02.2021 23:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:21
Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 25 Şubat Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Anlat Bakalım oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 25 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 25 Şubat Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 25 ŞUBAT ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

25 Şubat Perşembe Anlat Bakalım oyunu devam ediyor. Şuanda Ünlüler 4-1 önde.

KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?
Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

Ünlüler 5-1 kazandı ve ödülün sahibi oldu.

Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

ANLAT BAKALIM KAÇ KAÇ BİTTİ?

ÜNLÜLER 5 - 1 GÖNÜLLÜLER

SURVİVOR 25 ŞUBAT ANLAT BAKALIM OYUNU ÖDÜLÜ NE?

25 Şubat Survivor Anlat Bakalım oyunu ödülü peynirli börek oldu. Anlat Bakalım yarışmasını kazanan takım peynirlik börek kazanacak.

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