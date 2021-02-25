Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 25 Şubat Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?