Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 18 Şubat Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?
Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 18 Şubat Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?
Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Anlat Bakalım oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 18 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 18 Şubat Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?
SURVİVOR 18 ŞUBAT ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
18 Şubat Perşembe Anlat Bakalım oyunu şuanda 6-4 Gönüllüler'in üstünlüğü ile devam ediyor. Yarışmanın sonunda bir takım tavuklu pilavın sahibi olacak.
KAZANAN TAKIM : -
ANLAT BAKALIM KAÇ KAÇ BİTTİ?
Şuanda skor 6-4 Gönüllüler önde.
SURVİVOR 18 ŞUBAT ANLAT BAKALIM OYUNU ÖDÜLÜ NE?
18 Şubat Survivor Anlat Bakalım oyunu ödülü tavuklu pilav oldu. Anlat Bakalım yarışmasını kazanan takım pilav üstü tavuk kazanacak.