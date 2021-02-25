Survivor Anlat Bakalım ödülü hangi takım kazandı? 25 Şubat Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 25 Şubat Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Anlat Bakalım oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 25 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 25Şubat Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 25 ŞUBAT ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in dikkat çeken yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla sürüyor. Yarışmadaki gerginlik oyunu sekteye uğratsa da uzun zamandır açlık yaşayan iki takım da ödül oyununa kaldığı yerden devam etti. İlk 5 sayıyı alan gönüllüler takımı tadım yapabildi. 25 Şubat ödül mücadelesini kazanan gönüllüler oldu. Poyraz'ın atışı ile kazanılan oyunda ünlüler takımında Çağrı performans sergiledi.

25 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜLÜ NE OLDU?



Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı salı akşamı aralarından bir isme veda etti. Yiğit'in adadan ayrılışının akabinde iki takım da ilk ödül oyununa çıktı ve kozlarını paylaştı. Oyunu kazanan taraf her çeşit tavuk yemeğinin olduğu tavuk kovasının sahibi olacak.

Anlat Bakalım mücadelesinin de ödülü belli oldu. Haftanın Anlat Bakalım yarışını kazanan peynirli börek kazanacak.