Survivor anlat bakalım kim kazandı? Survivor anlat bakalım izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor anlat bakalım kim kazandı? Survivor anlat bakalım izle!

Survivor anlat bakalım kim kazandı? Survivor anlat bakalım izle!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bu akşam yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ile anlat bakalım oyunu oynandı. Peki, Survivor Alp Kırşan! Survivor Metin Kuş! Survivor anlat bakalım kazananı! Survivor Ezgi Eyüboğlu!

Bu akşam yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ile anlat bakalım oyunu oynandı. Peki, Survivor Alp Kırşan! Survivor Metin Kuş! Survivor anlat bakalım kazananı!

SURVIVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI?

2 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ile anlat bakalım oyunu oynandı. Kazanan ise Dora-Ezgi Eyüpoğlu ikilisi oldu.

SURVIVOR ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ

Poyraz-Doğuş Balbay

Ayşe-Eypio

Aleyna Kalaycıoğlu-Merve Özbey

Dora- Ezgi Eyüboğlu

Steven- Alp Kırşan

İsmail-Onur Buldu

Batuhan Karacakaya-Doğu Demirkol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İlker Kaleli Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor anlat bakalım kim kazandı? Survivor anlat bakalım izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 01:06:52. #1.15#

title