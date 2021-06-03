Survivor anlat bakalım kim kazandı? Survivor anlat bakalım izle!

Bu akşam yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ile anlat bakalım oyunu oynandı. Peki, Survivor Alp Kırşan! Survivor Metin Kuş! Survivor anlat bakalım kazananı! Survivor Ezgi Eyüboğlu!

Bu akşam yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ile anlat bakalım oyunu oynandı. Peki, Survivor Alp Kırşan! Survivor Metin Kuş! Survivor anlat bakalım kazananı!

SURVIVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI?

2 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ile anlat bakalım oyunu oynandı. Kazanan ise Dora-Ezgi Eyüpoğlu ikilisi oldu.

SURVIVOR ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ

Poyraz-Doğuş Balbay

Ayşe-Eypio

Aleyna Kalaycıoğlu-Merve Özbey

Dora- Ezgi Eyüboğlu

Steven- Alp Kırşan

İsmail-Onur Buldu

Batuhan Karacakaya-Doğu Demirkol