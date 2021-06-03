Survivor anlat bakalım kim kazandı? Survivor anlat bakalım izle!
Bu akşam yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ile anlat bakalım oyunu oynandı. Peki, Survivor Alp Kırşan! Survivor Metin Kuş! Survivor anlat bakalım kazananı! Survivor Ezgi Eyüboğlu!
Bu akşam yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ile anlat bakalım oyunu oynandı. Peki, Survivor Alp Kırşan! Survivor Metin Kuş! Survivor anlat bakalım kazananı!
SURVIVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI?
2 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ile anlat bakalım oyunu oynandı. Kazanan ise Dora-Ezgi Eyüpoğlu ikilisi oldu.
SURVIVOR ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ
Poyraz-Doğuş Balbay
Ayşe-Eypio
Aleyna Kalaycıoğlu-Merve Özbey
Dora- Ezgi Eyüboğlu
Steven- Alp Kırşan
İsmail-Onur Buldu
Batuhan Karacakaya-Doğu Demirkol