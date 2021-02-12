Survivor Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Dün akşam Survivor'da kazanan takım hangisi oldu?
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Survivor Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Dün akşam Survivor'da kazanan takım hangisi oldu?

12.02.2021 09:12 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:15
Survivor Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Dün akşam Survivor'da kazanan takım hangisi oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da dün akşam Anlat Bakalım yarışması ile eğlenceli ve heyecanlı bir program yayımlandı. Bu kapsamda izleyiciler Survivor Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Dün akşam Survivor'da kazanan takım hangisi oldu? sorularının yanıtlarını merak etti. 11 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor bugün ödül oyunu oynanıyor. 11 Şubat Perşembe ödül oyunu ödülü ne? Muhteşem ödül nedir? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü nedir?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

11 Şubat Perşembe ödül oyunu kazananı Ünlüler oldu. Ünlüler 10-8 kazanarak ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU SONUCU NE?

ÜNLÜLER 10 - 8 GÖNÜLLÜLER

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Kazanan takım yarışmacıları bol malzemeli bazlama tost ve yanında çay kazanacak. Ek olarak kazanan takım Sevgililer gününe özel hediye çeki kazanacak.

YENİ YARIŞMACILAR KADRODA

Bugün 3 yeni yarışmacı Survivor'a katıldı. Öykü, Yiğit ve Berkay yeni katılan yarışmacılar oldu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşam anlat bakalım da iki takım da bildikleri kelime sayısıyla rekor kırdı. 8'e kadar bilinen kelimeler sayesinde bir takım ödülü kazanacak. Haftanın anlat bakalım ödülü olan turtayı ise yine ünlüler takımı aldı.

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