Survivor 2022 Anlat Bakalım hangi takım kazandı, ödülü ne? 25 Ocak Survivor Anlat Bakalım ödülü nedir, kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Anlat Bakalım oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2022'in 25 Ocak Salı akşamı ekranlara gelen bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 25 Ocak Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Anlat Bakalım 25 Ocak ödülü ne oldu?

SURVİVOR 25 OCAK ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

25 Ocak Salı Anlat Bakalım oyunu devam ediyor. Şuan skor 2-0 Ünlüler takımı önde.

Ünlüler 3-0 önde.

SURVİVOR 25 OCAK ANLAT BAKALIM OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bu haftanın Anlat Bakalım ödülü Kalem Böreği oluyor.

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