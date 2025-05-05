Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Özel'e yumruk atan saldırgandan akılalmaz savunma

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Survivor Almeda elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor Almeda elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025'in 4 Mayıs Pazar bölümünde Acun Ilıcalı'nın Almeda Baylan ile diskalifiye hakkında konuşması sosyal medyada gündem oldu. Acil durum konseyinde yapılan bu konuşma, Almeda'nın yarışmadan elenip elenmediği ya da diskalifiye olup olmadığı konusunda merak uyandırdı. Peki, Survivor Almeda elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star 2025'in yeni bölümü 4 Mayıs Pazar akşamı ekrana geldi. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı'nın Almeda Baylan ile diskalifiye konuşması yapması sosyal medyada gündem oldu. Peki, Survivor Almeda elendi mi, diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR ALMEDA ELENDİ Mİ?

Yarışmada bu hafta kadın yarışmacılardan birinin eleneceği daha önce açıklanmıştı. Ancak fragmanda ortaya çıkan bu beklenmedik gelişmeyle birlikte, izleyiciler Almeda Baylan'ın performansa dayalı mı yoksa kural ihlali nedeniyle mi yarışmadan ayrılacağını sorgulamaya başladı.

Acun Ilıcalı, konseyde Almeda'ya ''Koşa koşa girmişim odaya, prodüksiyon peşimde. Herhangi bir temasta bulundun mu?'' diye sorması dikkatlerden kaçmadı.

Almeda ise ''Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım'' demesi dikkat çekti.

Ilıcalı'nın ''Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz'' sözleri geceye damgasını vurdu.

ALMEDA DİSKALİFİYE OLDU MU?

Survivor All Star 2025'te Almeda Baylan'ın elenip elenmediği veya diskalifiye olup olmadığı yeni bölümde netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.