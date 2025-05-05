Survivor All Star 2025'in yeni bölümü 4 Mayıs Pazar akşamı ekrana geldi. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı'nın Almeda Baylan ile diskalifiye konuşması yapması sosyal medyada gündem oldu. Peki, Survivor Almeda elendi mi, diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR ALMEDA ELENDİ Mİ?

Yarışmada bu hafta kadın yarışmacılardan birinin eleneceği daha önce açıklanmıştı. Ancak fragmanda ortaya çıkan bu beklenmedik gelişmeyle birlikte, izleyiciler Almeda Baylan'ın performansa dayalı mı yoksa kural ihlali nedeniyle mi yarışmadan ayrılacağını sorgulamaya başladı.

Acun Ilıcalı, konseyde Almeda'ya ''Koşa koşa girmişim odaya, prodüksiyon peşimde. Herhangi bir temasta bulundun mu?'' diye sorması dikkatlerden kaçmadı.

Almeda ise ''Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım'' demesi dikkat çekti.

Ilıcalı'nın ''Arkadaşlarımıza yaptığın şiddetin oranına göre ya çok ağır bir ceza vereceğiz ya da seni diskalifiye edeceğiz'' sözleri geceye damgasını vurdu.

ALMEDA DİSKALİFİYE OLDU MU?

Survivor All Star 2025'te Almeda Baylan'ın elenip elenmediği veya diskalifiye olup olmadığı yeni bölümde netlik kazanacak.