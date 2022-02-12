Survivor All Star Ayşıl Özaslan'dan 'Sürgün Adası' İtirafı!

Sürgün Adası'nda kaldığı 3 gün boyunca hayatını ve geleceğini düşünmek için epeyce zaman bulduğunu ifade eden Ayşıl Özaslan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'İlk Survivor deneyimimle, ikincisi arasında 15 yıl vardı, fakat Survivor öyle bir bağımlılık ki, sizi arayıp davet ettikleri an, iki eliniz kanda bile olsa, hiç düşünmeden teklifi kabul ediyor ve kendinizi bir anda Dominik'te buluyorsunuz. İçindeyken bir an önce çıkmak istiyor, ama dışarıdayken de keşke adada olsam diyorsunuz. İşte Survivor böyle bir tutku."

"HAYATIM FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

15 yıl sonra gelen All Star'da yarışma teklifini hiç düşünmeden kabul eden Ayşıl Özaslan, adaya gittiğinde ve özellikle de Sürgün Adası'na düştüğünde, 3 gün boyunca hayatının film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini ve Sürgün Adası'nda resmen hayatını ve geleceğini sorguladığını ifade etti; ' Acun Medya'dan All Star'da yarışmacı olmamla ilgili teklif geldiğinde, aslında yoğun bir iş temposu içindeydim.

Bir yandan kendime ait spor salonunu işletirken, diğer taraftan fitness antrenörü olarak özel dersler veriyordum. Ayrıca, birçok firmaya, uluslararası satış ve pazarlama konusunda danışmanlık yapıyordum. Tüm bunların yanında, bakmakla yükümlü olduğum ve bana aşırı bağlı olan, köpeğim "kömür" vardı. Ancak başta da belirttiğim gibi, Survivor öyle bir tutku ki, teklifi alır almaz, her şeyi geride bırakıp, bir anda adanın o havasını solumak için yanıp tutuşuyorsunuz."

"HAYATI SORGULADIM"

Sürgün Adası'nda geçirdiği 3 gün boyunca hayatını sorguladığını ifade eden Ayşıl Özaslan, kısa süre kaldığı All Star'dan bambaşka biri olarak döndüğünü belirtti; "Sürgün Adası'nda resmen bir aydınlanma yaşadım!.. Kendime ve sevdiklerime daha çok vakit ayırmam gerektiğini fark ettim. Bunun yanı sıra, spor geçmişimle ilgili birikimlerimi, çok daha geniş kitlelere aktarmak için, adadan döner dönmez çalışmalara başladım. Aynı zamanda hobim olan modifiye araba ve motosiklet üzerine bir televizyon programı yapmak için, görüşmelere başladım."

Ayşıl Özaslan kimdir?

1978 doğumlu olan Ayşıl Özaslan, Marmara Üniversitesi, Dış Ticaret Bölümü'nde ön lisans eğitiminden sonra, lisans eğitimini Amerika Berkeley College'de Pazarlama üzerine tamamladı. Eğitim için 5 yıl Amerika'da kalan Ayşıl Özaslan, Türkiye'ye döndüğünde, birçok uluslararası firmada ülke ve bölge müdürlükleri yaptı. Son yıllarda, uluslararası birçok firmaya satış ve pazarlama konusunda danışmanlık yaparak iş hayatına devam etti.

Çalışma hayatının yanı sıra, spor konusunda da öne çıkan bir isim olan Ayşıl Özaslan, daha ilkokul yıllarında bale ile başlayan spor hayatında, sonrasında modern dans, masa tenisi, basketbol ve voleybol oynadı. 18 yaşından beri fitness yapan Ayşıl Özaslan'ın, Bikini Fitness Master Class kategorisinde dereceleri bulunmaktadır. 2006 yılında ilk olarak Fear Factor yarışmasına katılan ve birinci olan Ayşıl Özaslan, sonrasında 2007'deki Aslanlar – Kanaryalar Survivor'ında finale kaldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı.

2017 yılında yine Acun Medya yapımı olan "Box'un Yıldızları" yarışmasına katılan Ayşıl, son olarak 2022 Survivor All Star'da Ünlüler Takımı'nda yarıştı.