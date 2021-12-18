Survivor All Star 2022'nin yıldızı estetik yaptırdı! Son hali şaşırttı

Survivor 2020'de agresif çıkışları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Evrim Keklik, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Keklik, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Survivor'dan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan Keklik, son haliyle takipçilerini şaşırttı.

TAKİPÇİLERİ ŞOK OLDU

Keklik'in sevenleri, "Yüzüne ne oldu?" ve "Kısa sürede resmen evrim geçirmişsin" ve "Estetik mi yaptırdın yoksa?" yorumlarında bulundu.

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik, 14 Mart 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik, Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı.

Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Keklik, şimdilerde Survivor All Star 2022'