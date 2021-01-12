Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor, Instagramı ne?

Survivor Aleyna izleyiciler tarafından araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor tüm hızıyla 9 Ocak günü başladı. Peki, Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor, Instagramı ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu araştırılıyor. Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ne iş yapıyor, Instagramı ne?

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu "Peşinden gidecek cesaretim vardı gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor'la taçlandırmaya gidiyorum" sözleri ile dikkat çekti.

Survivor Aleyna'nın hayatı hakkında diğer bilgiler ise şöyle;

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor 2021 yarışmacıları belli olduktan sonra yarışmanın sıkı takipçileri de Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram hesabını araştırmaya başladı. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagramda "aleynakalayciogluu" kullanıcı adıyla yer alıyor ve 26 bin takipçisi bulunuyor.