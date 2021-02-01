Survivor Aleyna kimdir? Gönüllüler takımındaki Aleyna kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2021 Aleyna kimdir? Hayatı ve biyografisi!
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Survivor Aleyna kimdir? Gönüllüler takımındaki Aleyna kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2021 Aleyna kimdir? Hayatı ve biyografisi!

01.02.2021 22:28 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:32
Survivor Aleyna kimdir? Gönüllüler takımındaki Aleyna kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2021 Aleyna kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu araştırılıyor. Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu boyu nedir ve nereli?

Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? Soruları merak ediliyor. Survivor 2021 tüm hızıyla başladı. Aleyna Kalaycıoğlu Survivor 2021 Gönüllüler takımının dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. PekiSurvivor Aleyna kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu boyu nedir ve nereli?

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı olan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

Survivor Aleyna kimdir? Gönüllüler takımındaki Aleyna kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2021 Aleyna kimdir? Hayatı ve biyografisi!

INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagramda "aleynakalayciogluu" kullanıcı adıyla yer alıyor ve 26 bin takipçisi bulunuyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

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