Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun ailesiyle ilgili şaşırtan gerçek
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun ailesiyle ilgili şaşırtan gerçek

18.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:51
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun ailesiyle ilgili şaşırtan gerçek

Survivor 2021'de heyecan tam gaz devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler kadrolarındaki 22 yarışmanının büyük bir mücadele vereceği yarışmada Aleyna Kalaycıoğlu, Gönüllüler için mücadele ediyor. Peki Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Kaynak: Snob Magazin

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