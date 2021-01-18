Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun ailesiyle ilgili şaşırtan gerçek

Survivor 2021'de heyecan tam gaz devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler kadrolarındaki 22 yarışmanının büyük bir mücadele vereceği yarışmada Aleyna Kalaycıoğlu, Gönüllüler için mücadele ediyor. Peki Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? İşte hakkında merak edilenler...