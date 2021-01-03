Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Aleyna Kalaycıoğlu Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli? Aleyna Kalaycıoğlu gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarının herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor 2021'in gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu. Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun kim olduğu, Survivor programının takipçileri tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli?

SURVIVOR 2021 ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, kendisi hakkında şu bilgileri verdi;

1998 Bursa doğumluyum. Yalova'da büyüdüm. Annemle babam ben 10 yaşındayken ayrıldı. Annem ve kardeşimle İstanbul'a taşındık. Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum. Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Başarılı isim Instagram hesabını aleynakalayciogluu kullanıcı adıyla kullanıyor.