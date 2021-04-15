Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın merak edilen isimlerinden. Gönüllüler takımında olan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak SMS birincisi olarak dikkatleri üzerine çekti. Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın merak edilen isimlerinden. Gönüllüler takımında olan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak SMS birincisi olarak dikkatleri üzerine çekti. Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

INSTAGRAM HESABI VAR MI?

Survivor 2021 yarışmacıları belli olduktan sonra yarışmanın sıkı takipçileri de Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram hesabını araştırmaya başladı. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagramda "aleynakalayciogluu" kullanıcı adıyla yer alıyor ve 170 bin takipçisi bulunuyor.

SURVİVOR 2021'E KATILMA SÜRECİ

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor "Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor."

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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