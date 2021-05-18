Survivor Aile Ödülünü kim kazandı? 2021 Survivor Aile ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor'da 16 Mayıs 2021 aile ödülü oyunu oynandı. Yarışmacılar uzun bir süredir göremedikleri aile bireylerine kavuşuyor. Su ve koşu parkuru sonunda kum torbalarıyla atış yapan yarışmacılar aileleri için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor Aile Ödülünü kim kazandı? 2021 Survivor Aile ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor'da 16 Mayıs 2021 aile ödülü oyunu oynandı. Yarışmacılar uzun bir süredir göremedikleri aile bireylerine kavuşuyor. Su ve koşu parkuru sonunda kum torbalarıyla atış yapan yarışmacılar aileleri için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor Aile Ödülünü kim kazandı? 2021 Survivor Aile ödülünü hangi takım kazandı? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR AİLE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da kazananın aileleriyle buluşacağı ödül oyunu bayrak yarışına kaldı. Survivor'da aile ödülüne özel oynanan oyunda skor 12'ye yükseltildi. Final mücadelesinde bayrak yarışı oynandı. Poyraz ve Merve mavi takım için Berkay ve Aleyna kırmızı takım için yarıştı. Aile ödülünün kazananı mavi takım oldu.