Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Öykü, İlayda, Sancakay, Dora... 19 Ocak 2021 SMS sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Öykü, İlayda, Sancakay, Dora... 19 Ocak 2021 SMS sıralaması

20.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:13
Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Öykü, İlayda, Sancakay, Dora... 19 Ocak 2021 SMS sıralaması

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanırken diğer oyunu ise Ünlüler takımı kazandı. Bugün ise yeni adayların da belirlenmesiyle SMS oylamasına tabii tutulan adaylardan bir kişi adaya veda edecek. Peki, Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi, kim gitti? 19 Ocak 2021 SMS sıralaması, SMS birincisi kim?

Survivor'da bu akşam eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanırken diğer oyunu ise Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı İlayda'yı aday gösterirken Gönüllüler takımından ise Sancakay'ın aday olması izleyenler dahil herkeste şok etkisi yaratmıştı. Bugün ise yeni adayların da belirlenmesiyle SMS oylamasına tabii tutulan adaylardan bir kişi adaya veda edecek. Peki, Bu akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor 19 Ocak SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi? İşte tüm detaylar…

SURVİVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Ekranların sevilen yarışma programında haftanın eleme gününde heyecan adeta dorukta. Sancakay ve İlayda'nın aday olmasının ardından bugün ise izleyenlerden en çok destek gören iki yarışmacı da birer aday belirledi. Bu kapsamda Öykü de adayların arasındaki yerini aldı…

2021 SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı.

ÜNLÜLER TAKIMINDAN İLAYDA

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN SANCAKAY

Bu akşam izleyenlerden en çok oy alan iki yarışmacının belirlediği diğer adaylar ise Dora ve Öykü Çelik oldu...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Elenen isim henüz belli olmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

19 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Bugün Survivor ödül oyununu kazanan Ünlüler mi Gönüllüler mi?

SURVIVOR'DA TATSIZ OLAY!

Survivor Türkiye'de 9. bölüm heyecanı yaşanırken son derece tatsız anlar yaşandı. Sembol oyununda parkura çıkan Survivor'ın yeni isimlerinden Duygu çok kötü düştü. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Vladimir Putin
Magazin Hadise Demet Şener Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Arda Turan Mesut Bakkal Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Öykü, İlayda, Sancakay, Dora... 19 Ocak 2021 SMS sıralaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 00:13:23. #1.15#
title