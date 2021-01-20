Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Öykü, İlayda, Sancakay, Dora... 19 Ocak 2021 SMS sıralaması

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanırken diğer oyunu ise Ünlüler takımı kazandı. Bugün ise yeni adayların da belirlenmesiyle SMS oylamasına tabii tutulan adaylardan bir kişi adaya veda edecek. Peki, Survivor adaya kim veda etti? Survivor'da kim elendi, kim gitti? 19 Ocak 2021 SMS sıralaması, SMS birincisi kim?

Survivor'da bu akşam eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanırken diğer oyunu ise Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı İlayda'yı aday gösterirken Gönüllüler takımından ise Sancakay'ın aday olması izleyenler dahil herkeste şok etkisi yaratmıştı. Bugün ise yeni adayların da belirlenmesiyle SMS oylamasına tabii tutulan adaylardan bir kişi adaya veda edecek. Peki, Bu akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor 19 Ocak SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi? İşte tüm detaylar…

SURVİVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Ekranların sevilen yarışma programında haftanın eleme gününde heyecan adeta dorukta. Sancakay ve İlayda'nın aday olmasının ardından bugün ise izleyenlerden en çok destek gören iki yarışmacı da birer aday belirledi. Bu kapsamda Öykü de adayların arasındaki yerini aldı…

2021 SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı.

ÜNLÜLER TAKIMINDAN İLAYDA

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN SANCAKAY

Bu akşam izleyenlerden en çok oy alan iki yarışmacının belirlediği diğer adaylar ise Dora ve Öykü Çelik oldu...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Elenen isim henüz belli olmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

19 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Bugün Survivor ödül oyununu kazanan Ünlüler mi Gönüllüler mi?

SURVIVOR'DA TATSIZ OLAY!

Survivor Türkiye'de 9. bölüm heyecanı yaşanırken son derece tatsız anlar yaşandı. Sembol oyununda parkura çıkan Survivor'ın yeni isimlerinden Duygu çok kötü düştü. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı.