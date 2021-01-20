Survivor'a veda eden isim belli oldu!
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Survivor'a veda eden isim belli oldu!

20.01.2021 07:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 07:50
Survivor'a veda eden isim belli oldu!

Survivor'da eleme konseyi öncesinde sembol ve ödül oyunu vardı.

Survivor'da eleme konseyi öncesinde sembol ve ödül oyunu vardı. Ödül oyununda adaya yeni gelen Duygu acı bir olay yaşadı. Gönüllüler takımında yarışan Duygu, parkurda mücadele ederken yere düştü.

"Belim yan döndü. Belimi hissediyorum şu an' sözleriyle feryat eden Duygu hastaneye kaldırıldı. Sembol oyunundan sonra yarışmacılar ödül oyununda mücadele etti.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı ödül oyununda yarışma 9-9'a geldi. Finale damga vuran Melis atışlarıyla öne geçti ve ödül oyununu takımı Ünlüler'e kazandırdı.

Ödül oyunu sonrası yarışmacılar ada konseyine geldi. Ada konseyinde hem Ünlüler'den hem de Gönüllüler'den iki kişi iki ismi söyledi. O isimler Öykü ve Dora oldu. Böylelikle eleme Öykü, İlayda, Dora ve Sancakay arasında geçti.

Acun Ilıcalı adaya veda eden ismi açıkladı. Adaya veda eden isim Gönüllüler takımından Sancakay oldu. Adını öğrendikten sonra büyük şok yaşayan Sancakay şu açıklamayı yaptı:

Herkes kalbinin ekmeğini yer. Yazılma sebeplerimi tek tek dinlediğim zaman gurur duyuyorum. Elimden geldiğince mücadele etmeye çalıştım.

İnşallah bu yarışmaya devam eden herkes benim gibi karakterinden ödün vermeden olduğu insan gibi devam edebilir. Hakkımızda hayırlısı böyleymiş.

Kaynak: Hürriyet

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