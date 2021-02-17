Survivor'a veda eden Hayrettin hakkında şaşırtan gerçek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor'a veda eden Hayrettin hakkında şaşırtan gerçek

17.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:14
Survivor'a veda eden Hayrettin hakkında şaşırtan gerçek

Survivor 2021 tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler konseptinde devam eden Survivor 2021'in 16 Şubat Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2021'e veda eden isim Hayrettin oldu. Hayrettin Karaoğuz hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Hayrettin'in sevgilisi var mı? Hayrettin evliliğine nasıl bakıyor? İşte ayrıntılar...


Dokunulmazlık oyunlarının ikisini de gönüllüler kazanınca, konseyde yapılan oylamada ünlüler takımı 2 aday çıkardı. Üçüncü aday ise SMS oylamasında belli oldu. Ünlüler takımında en fazla SMS oyu alan yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.

Survivor 2021'de bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kaybetmiş, konseydeki oylamada ilk eleme adayı Doğan olmuştu. Ünlülerde ikinci eleme adayı ise Çağrı olmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Emel Sayın Cem Yılmaz Hüner Coşkuner
Spor Necip Uysal Osman Özköylü Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor'a veda eden Hayrettin hakkında şaşırtan gerçek - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 12:14:33. #1.15#
title