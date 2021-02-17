Survivor'a veda eden Hayrettin hakkında şaşırtan gerçek

Survivor 2021 tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler konseptinde devam eden Survivor 2021'in 16 Şubat Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2021'e veda eden isim Hayrettin oldu. Hayrettin Karaoğuz hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Hayrettin'in sevgilisi var mı? Hayrettin evliliğine nasıl bakıyor? İşte ayrıntılar...

Dokunulmazlık oyunlarının ikisini de gönüllüler kazanınca, konseyde yapılan oylamada ünlüler takımı 2 aday çıkardı. Üçüncü aday ise SMS oylamasında belli oldu. Ünlüler takımında en fazla SMS oyu alan yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.





Survivor 2021'de bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kaybetmiş, konseydeki oylamada ilk eleme adayı Doğan olmuştu. Ünlülerde ikinci eleme adayı ise Çağrı olmuştu.





Kaynak: Snob Magazin