Survivor'a Katılmak İçin Bin 500 Kilometre Yürüyecek

Bir televizyon kanalında yayımlanan Survivor yarışmasına katılmak için müracaat eden Iğdırlı genç, dikkat çekmek için yürüyerek İstanbul'a gidiyor. Iğdır Suveren Köyü'nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır'dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars'a, ulaştı. Kars'tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandıracak.



32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.



Survivor katılmak için her yolu deneyen ve Acun Ilıcalı'ya bir türlü ulaşamayan Cumali Akgül'ün, son çare olarak sesini duyurmak ve yarışmaya katılmak amacıyla Iğdır'dan İstanbul'a, yaklaşık bin 500 kilometre yol yürüyecek. Akgül, yürüyüşünü İstanbul'da bitirecek.



(Alper Yıldırım / İHA)