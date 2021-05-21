Survivor 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Survivor'un 99. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?