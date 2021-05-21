Survivor 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Survivor'un 99. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen dizisi Survivor, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Survivor 99. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.
SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
SURVİVOR'DA BUGÜNKÜ ÖDÜL NEYDİ?
20 Mayıs Perşembe Survivor ödülü henüz açıklandı. Bugünkü ödül hamburger oldu. kazanan takım hamburger ve patates kızartması kazanacak. Aynı zamanda haftalık market ödülü erzakları da verilecek.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU'NU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyunu henüz sona ermedi.
Güncel skor:
Mavi takım: 10
Kırmızı takım: 8
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Survivor 99.bölüm fragmanı yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.