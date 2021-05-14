Survivor 94. bölüm fragmanı izle! Survivor yarınki bölüm fragmanı izle!

TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Survivor'un 94. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Survivor'un 94. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Bu hafta iletişim oyunu oynanacak. Yarışmacıların aileleri ile görüşme olacak.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR

Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı. Buna göre Survivor mavi takımda; Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı. Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.