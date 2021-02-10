Survivor 9 Şubat kim elendi? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?
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Survivor 9 Şubat kim elendi? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?

10.02.2021 00:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:48
Survivor 9 Şubat kim elendi? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 9 Şubat Survivor kim elendi?

Survivor 2021 yarışmasında 9 Şubat 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 9 Şubat Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?

SURVİVOR 9 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Survivor elenen isim belli oldu. Baran adaya veda etti.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Doğan ve Hanzade ilk 2 eleme adayı olmuştu. Bugün yapılan ada konseyinde 3. ve 4. eleme adayı daha çıkartıldı.

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Doğan

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Hanzade

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Öykü

Survivor bu hafta 4. eleme adayı : Baran

Survivor bu hafta eleme adayları Doğan, Hanzade, Öykü ve Baran oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Elenen isim Baran oldu.

GÖNÜLLÜLERDE SMS EN ÇOK OY ALAN İSİM KİM OLDU?

Gönüllülerde en çok oy alan isim Poyraz oldu.

ÜNLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?

Ünlülerde en çok oyu İlayda aldı.

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