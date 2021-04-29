Survivor 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Survivor'un 81. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen programı Survivor, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Survivor 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Survivor 81. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU'NU KİM KAZANDI?
Survivor Ödül Oyunu'nu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR'DA BUGÜNKÜ ÖDÜL NEYDİ?
Survivor Ödül Oyunu ödülü açıklandı. Kazanan takım şampuan ödülüne hak kazanacak. Aynı zamanda milföyü et ve duş kazanacak.