Survivor 8 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ve tatlısı ne?
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Survivor 8 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ve tatlısı ne?

08.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:37
Survivor 8 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ve tatlısı ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler sandviç ve için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 8 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Ödül tatlısı ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 8 Şubat 2021 Survivor ödülü ise atıştırmalık meyve topları! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün meyve topları için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyunu yemek ve yemek ise meyve topları! Peki, Survivor 8 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor meyve toplarını kim kazandı?

8 ŞUBAT SURVİVOR TATLI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021, 8 Şubat Pazartesi ödül oyunu tamamlandı. Ünlüler 10-7 kazandı.

Survivor 8 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ve tatlısı ne?

SURVİVOR 8 ŞUBAT ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Ödül oyunu ödülü atıştırmalık meyve toplarıdır. Kazanan takım atıştırmalık meyve toplarının sahibi olacak.

Survivor 8 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ve tatlısı ne?

SURVİVOR 8 ŞUBAT PAZARTESİ ÖDÜL OYUNU TATLISI NE?

Atıştırmalık meyve topları

SURVİVOR 8 ŞUBAT PAZARTESİ ÖDÜL OYUNU KAZANANI KİM?

Ödül oyunu 10-7 bitti. Ünlüler 10-7 kazandı.

Survivor 8 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ve tatlısı ne?
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