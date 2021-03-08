Survivor 8 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
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Survivor 8 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

08.03.2021 23:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:32
Survivor 8 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler sandviç için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 8 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 8 Mart 2021 Survivor ödülü ise sandviç ve havuçlu kek oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün sandviç ve kek için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda sandviç ve havuçlu kek verilecek! Peki, Survivor 8 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor sandviçi kim kazandı?

8 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 8 Mart Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 6-4 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Survivor 8 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Şuanda 6-4 Ünlüler önde.

Survivor 8 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Şuanda durum 6-5 oldu. Ünlüler önde.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ödül oyunu henüz tamamlanmadı. Bittiğinde yazımıza ekleyeceğiz.

ÜNLÜLER 6 - 4 GÖNÜLLÜLER

8 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

8 Mart Survivor ödül oyunu ödülü 2 tane sandviç ve havuçlu kek oldu.

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