Survivor 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Survivor 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Survivor'un 76. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen programı Survivor, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Survivor 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Survivor Ödül Oyunu henüz sona ermedi Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Skor:

Ünlüler: 10

Gönüllüler:7

Oyun sona erdi.

ÖDÜL NEYDİ?

Lüks yemek konsepti ile lezzetli bir yemek yiyecek. Menü, meyve salatası, meyve tabağı, kremalı mantarlı et sote, makarna, dondurmalı pasta özel lezzetlerden oluşan yemekten oluşuyor. Kazanan takım ayrıca, EXXEN'de İbrahim Büyükak'ın İlginç Bzı Olaylar dizisini izleyecek.

SURVİVOR'DA BUGÜN NE OLDU?

22 Nisan Perşembe akşamı Survivor'da Anlat Bakalım oyunu oynandı. oyunu 4-3'lük skorla Gönüllüler kazandı. Ödül ise peynirli milföydü.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor 76.bölüm fragmanı yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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