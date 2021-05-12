Survivor 61. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Survivor'un 61. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen dizisi Survivor, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Survivor 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.
SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bu haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Batuhan, ikinci eleme adayı Dora, üçüncü eleme adayı ise yine ünlüler takımından Sergen ve dördüncü aday İsmail oldu.
1. eleme adayı : Batuhan
2. eleme adayı : Dora
3. eleme adayı : Sergen
4. eleme adayı: İsmail
11 Mayıs Salı günü konseyde elenen isim açıklandı. Elenen isim Sergen oldu.