Survivor 4 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Survivor ödül oyunu ödülü neydi?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 4 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 4 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor bugün ödül oyunu oynanıyor. 4 Şubat Perşembe ödül oyunu ödülü ne? Muhteşem ödül nedir? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

4 Şubat Perşembe ödül oyunu kazananı Ünlüler oldu. Ünlüler 10-8 kazanarak ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU SONUCU NE?

ÜNLÜLER 10 - 8 GÖNÜLLÜLER

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Kazanan takım Pizza sahibi olacak. Ünlüler ödülü kazandı. Ayrıca Gönüllüler ilk 5 olan takım olduğu için Pizzadan tadımlık kazandılar.

PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın performans oyununda erkek ve kadın yarışmacılar ayrı ayrı mücadele verdi. Kazananın ton balıklı sandviç alacağı oyunda erkek yarışmacılar arasında zorlu anlar yaşandı. İlk iki sembolü alan Sergen, bu sefer İsmail'e yenilerek elendi ve karşılaşma sonrası sembolü erkeklerde kazanan İsmail oldu.

YENİ YARIŞMACILAR KADRODA

Heyecan dolu mücadelenin yaşandığı gecede kadroya üç yeni isim katıldı. Diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelen Gonca Kakar ünlüler takımına katılırken, Aleyna Çalışkan gönüllüler kadrosuna geldi. Sosyal medyada yaptığı ilginç videolar ile tanınan Survivor Doğan ise Ünlüler takımına katıldı.