Survivor 4 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler kahvaltılık menüsü için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 4 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 4 Mart 2021 Survivor ödülü ise kahvaltılık menüsü! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün kahvaltılık için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda yatak ve kola verilecek, yemek ise kahvaltılık menüsü! Peki, Survivor 4 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor kahvaltıyı kim kazandı?

4 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 4 Mart Perşembe ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şu anda 7-4 devam ediyor.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

ÜNLÜLER 7 - 4 GÖNÜLLÜLER

4 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

4 Mart Survivor ödül oyunu ödülü açıklanacaktır.