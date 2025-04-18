SURVIVOR 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 4. eleme adayı, dün akşam yapılan kritik dokunulmazlık oyununun ardından açıklandı. Survivor 4. eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı, sosyal medyada da gündem yarattı. Yarışmacılar arasında yaşanan kıyasıya rekabet, bu haftanın eleme potasını daha da kritik hale getirdi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da Türkiye ödülünü kazanan dördüncü isim Adem Kılıçcı oldu. Ödülü kazananlar Yusuf Yıldız, Almeda Baylan ve Batuhan Gökgöz oldu.

Survivor Türkiye

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından haftanın son eleme adayı Yiğit Poyraz seçildi.

Eleme adayları;

Sedat Kapurtu

Volkan Çetinkaya

Batuhan Gökgöz

Yiğit Poyraz