Survivor 39. bölüm fragmanı yayınlandı! 2 Mart 2021 Salı Survivor 39. bölüm fragmanı izle! Survivor eleme adayı kim olacak?

TV8 kanalının vazgeçilmez yarışması tüm heyecanıyla kaldığı yerden 2 Mart Salı günü devam ediyor. Survivor 39. bölümünde iletişim oyunu oynanacak. Survivor 2021 tarihinde henüz hiç iletişim oyunu kazanamayan gönüllüler tüm enerjilerini oyuna vererek büyük bir mücadele sergiliyor. Survivor 2021 tüm çekişmeleri, iletişim oyunu ve eleme konseyi ile Survivor 39. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 39. bölüm fragmanı yayınlandı! 2 Mart 2021 Salı Survivor 39. bölüm fragmanı izle! Survivor eleme adayı kim olacak? İletişim oyununu kim kazanacak?

SURVİVOR 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Survivor Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Önce SMS halk oylaması yapıldı, sonrasında gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yapılan oylama ile bir eleme adayı çıkarıldı. Konseyde ismi yazılanlar Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu.

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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLACAK?

2 Mart Salı günü yayınlanacak olan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında, Survivor eleme adayı kim olacak? sorusunun cevabı akşam ekranlara gelecek bölümünde cevabını bulacak.