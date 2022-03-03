Survivor 37. bölüm fragmanı izle: BİRLEŞME PARTİSİ! 3 Mart Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak?
- Güncelleme:
Survivor 37. bölüm fragman ı Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyenler tarafından gündem konusu oldu. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? 3 Mart Survivor All Star 2022 37. bölüm fragmanı izle! 2 Mart 2022 Survivor All Star 2022 37. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 37. bölüm fragmanı merak ediliyor! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? sorusu merek ediliyor. 3 Mart 2022 Survivor All Star 2022 37. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 sezonunun 36. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Fragmanda birleşme partisi oyunu yer aldı. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 37. bölümü 3 Mart Perşembe 20.00'da ekranlara gelecek.
Survivor All Star yeni bölümüyle 3 Mart Perşembe saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz