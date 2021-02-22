Survivor 33. bölüm fragmanı yayınlandı! 22 Şubat 2021 Pazartesi Survivor 28. bölüm fragmanı izle! Survivor ödül oyununu kim kazanacak?

Her geçen gerginliğin ve tansiyonun yükseldiği Survivor 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Ünlüler takımındaki tartışmalar fragmana damga vurdu. 22 Şubat 2021 Pazartesi Survivor 28. bölüm fragmanı izle! Survivor ödül oyununu kim kazanacak?

TV8 kanalının vazgeçilmez yarışması tüm heyecanıyla kaldığı yerden 22 Şubat Pazartesi günü devam ediyor. Survivor 33. bölümüne yeni biri katılıyor. Ünlüler takımının tartışmaları ve ödül oyunundaki çekişmeli yarışma ile Survivor 33. bölüm fragmanı yayınlandı! 22 Şubat 2021 Pazartesi Survivor 28. bölüm fragmanı izle! Peki, Survivor ödül oyununu kim kazanacak? İşte tüm soruların cevapları sizlerle!

SURVİVOR 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Her geçen gün tansiyonun yükseldiği adada bu defa Batuhan ve İsmail tartışıyor. Bir yandan açlık ile savaşan, diğer taraftan ödül oyunları ile motive olmaya çalışan Survivor yarışmacıları arasına yeni biri katılıyor. Bakalım yeni gelen kişi ile taşlar yerinden oynayacak mı?

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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında 22 Şubat 2021 Pazartesi günü ödül oyunu oynanacak. Hırsın ve kazanma arzusunun ön planda olduğu yarışmada ödül oyununu kim kazanacak? sorusunun yanıtı yarın akşam 20.00'da TV8'de cevabını bulacak.