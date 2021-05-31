Survivor 31 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler, yani kırmızı takım ve mavi takım helikopterde paraşüt için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 31 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler (kırmızı takım) ve gönüllüler (mavi takım) tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 31 Mayıs 2021 Survivor ödülü ise helikopterde paraşüt oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün helikopterde paraşüt için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda helikopterde paraşüt verilecek! Peki, Survivor 31 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor helikopterde paraşütü kim kazandı?

31 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : -

Survivor 2021, 31 Mayıs Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 1-0 Kırmızı Takım'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Skor 1-1 oldu.

Kırmızı takım 2-1 önde.

Şimdi skor 5-4 oldu. Mavi takım önde.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER (KIRMIZI TAKIM) 4-5 GÖNÜLLÜLER (MAVİ TAKIM)

31 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor 31 Mayıs ödülünde yarışmacılar helikopterde paraşüt yapacak.