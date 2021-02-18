Survivor 30. bölüm fragmanı izle! Survivor TV8 29 bölüm full izle! TV8 Survivor!
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Survivor 30. bölüm fragmanı izle! Survivor TV8 29 bölüm full izle! TV8 Survivor!

18.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:55
Survivor 30. bölüm fragmanı izle! Survivor TV8 29 bölüm full izle! TV8 Survivor!

Survivor 30. bölüm fragmanı izle! Survivor TV8 29 bölüm full izle! TV8 Survivor! Survivor elenen isi kim? Survivor SMS 1.'si kim oldu? Survivor Hayrettin kim? Survivor Batuhan kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 30. bölüm fragmanı izle! Survivor TV829 bölüm full izle! TV8 Survivor! Survivor ödül oyunun kim kazandı?

SURVIVOR 29 BÖLÜM!

Survivor'da ada konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı için zor anlar yaşandı. Survivor 2021'de SMS sonucunda birinci olan kişi Batuhan oldu. Batuhan ise eleme potasına Hayrettin'i ekledi.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

16 Şubat dün akşam Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında İletişim oyununun ardından Ünlüler takımında ada konseyinde hüzünlü dakikalar yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Doğan ve Çağrıdan sonra üçüncü eleme adayı Hayrettin oldu. Alınan SMS sonuçlarına göre adaya bir kişi veda etmesi gerekiyordu. Ünlüler takımında SMS sonucunda adaya veda eden isim, en az oyu alarak Hayrettin oldu.

SURVIVOR 30. BÖLÜM FRGAMANI İZLE!

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