Survivor 3 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler 10 bin tl hediye çeki için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 3 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 3 Mayıs 2021 Survivor ödülü ise hediye çeki, villa konaklama ve yemek oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün eğlence merkezi, trendyol kupon çeki ve yemek için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda içi dolu hediye çeki ve yemek verilecek! Peki, Survivor 3 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor hediye çeki ve yemeği kim kazandı?

3 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : -

Survivor 2021, 3 Mayıs Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 1-0 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Ünlüler 2-0 öne geçti.

Ünlüler 3-1 önde.

Ünlüler 4-3 öne geçti.

Şimdi 6-6 eşitlik var.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 2 - 0 GÖNÜLLÜLER

3 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

3 Mayıs Survivor ödül oyununda kazanan takım eğlence merkezine gidecek. Ayrıca villaya gidecek olan kazanan takım orada yemek yiyecek ve 1 gün konaklama kazanacak. Son olarak 3 Mayıs Survivor ödül oyunu Trendyol'dan 10 bin tl'lik bakiye oldu. Kazanan takım oyuncularına 10 bin tl lik bakiye verilecek.