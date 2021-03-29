Survivor 29 Mart ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor dokunulmazlık kimin?
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Survivor 29 Mart ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor dokunulmazlık kimin?

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Survivor 29 Mart ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor dokunulmazlık kimin?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler kuru fasulye ve pilav için kıyasıya yarıştı. Ayrıca bu oyun hem ödül hem de dokunulmazlık oyunudur. Peki, Survivor 29 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

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Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 29 Mart 2021 Survivor ödülü ise kuru fasulye, pilav ve yoğurt oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün birbirinden güzel ödüller için kıyasıya mücadele etti! Ayrıca bu oyun hem ödül oyunu hem de dokunulmazlık oyunu olacak! Peki, Survivor 29 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor 29 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

29 MART ÖDÜL + DOKUNULMAZLIK OYUNU MU OLDU?

Bugünkü ödül oyunu sadece ödül oyunu değil, dokunulmazlık oyunu olarak da geçiyor. Yani 29 Mart oyunu hem ödül oyunu hem de dokunulmazlık oyunu olacak. Yarışmayı kazanan kuru fasulye, pilav ve yoğurtun sahibi olacağı gibi dokunulmazlığı da elinde bulunduracak.

29 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU VE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 29 Mart Pazartesi ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 0-0 devam ediyor.

Survivor 29 Mart ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor dokunulmazlık kimin?

Avantaj oyununu Ünlüler kazandı.

Survivor 29 Mart ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor dokunulmazlık kimin?

1-0 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Survivor 29 Mart ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor dokunulmazlık kimin?

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 0 - 0 GÖNÜLLÜLER

DOKUNULMAZLIK OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hem ödül hem de dokunulmazlık oyunu olan bu parkur oyunu halen devam ediyor. 10 olan kazanacak.

29 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

29 Mart Survivor ödül oyunu ödülü kuru fasulye, pilav ve yoğurt oldu. Ek olarak kazanan takım Arçelik'ten Gurme Şefi de kazanacak. Kazanan takım bu ödüllerin sahibi olacak. Ayrıca kazanan takım dokunulmazlığı da alacak.

Mustafa Şirin
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