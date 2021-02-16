Survivor 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 29. bölüm fragmanı! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? Survivor'dan kim elenecek?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler programında dün akşam ödül oyunu oynandı. Bugün ise ada konseyinde eleme heyecanı yaşanacak. Survivor 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 29. bölüm fragmanı! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? Survivor'dan kim elenecek?

TV8 ekranlarının en çok sevilen yarışması Survivor 29. bölümü yayınlandı. Bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak olan yeni bölümünde ada konseyinde bir kişi adaya veda edecek. Bu akşam oynanacak iletişim oyununun ardından ada konseyi heyecanında 3. eleme adayı çıkarılacak. Peki, Survivor 29. bölüm fragmanı! Survivor 3. eleme adayı kim olacak? Survivor'dan kim elenecek? vatandaşlar merakla bekliyor.

SURVİVOR 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

16 Şubat 2021 tarihinde TV8 ekranlarında seyircileriyle buluşacak olan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler heyecanla bekleniyor. Survivor 29. bölümünde iletişim oyunu oynanacak. Hiç bir iletişim oyunu kazanamayan Gönüllüler Takımı bu feda iletişim oyunu kazanmak için gücünün son damlasına kadar mücadele ediyor. Ünlüler takımında ise ada konseyince 3. eleme adayı söylenecek. En az oy alan ise adaya veda ediyor.

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SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLACAK?SURVİVOR'DAN KİM ELENECEK?

Survivor 2021'de 6. haftanın eleme adayları ünlüler takımından Doğan ile Çağrı oldu. Bugünkü bölümde ünlüler takımının SMS birincisi 3. eleme adayının adını açıklayacak. Peki Survivor'dan kim elenecek? sorusunun yanıtı bu akşam yayınlanacak olan 29. bölümünde açıklanacak.