Survivor 26 Ocak ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 26 Ocak 2022 Survivor ödülü ise - çeşitleri oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün - için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda birbirinden lezzetli - verilecek! Peki, Survivor 26 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor kim kazandı?

26 OCAK SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022, 26 Ocak Çarşamba ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu Kadınlarda şuanda 4-1 Ünlüler'in üstünlüğü devam ediyor.

Kadınlarda Ünlüler 4-1 önde. Yarışma tüm hızıyla devam ediyor.