Survivor 26 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler elektronik ödüller için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 26 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 26 Nisan 2021 Survivor ödülü ise elektronik ödüller ve yemek oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün elektronik ödüller ve yemek için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda içi dolu elektronik ödüller ve yemek verilecek! Peki, Survivor 26 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor Trendyol elektronik ödülleri ve yemeği kim kazandı?

26 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : -

Survivor 2021, 26 Nisan Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 3-0 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Şimdi skor 4-3 oldu. Ünlüler önde.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 4-3 GÖNÜLLÜLER

26 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

26 Nisan Survivor ödül oyunu ödülü Trendyol'dan elektronik ödüller oldu. Ödül oyununu kazanan takım eğlence parkına gidecek. Ayrıca nefis yiyecekler kazanacak.