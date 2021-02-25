Survivor 25 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 25 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 25 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor bugün ödül oyunu oynanıyor. 25 Şubat Perşembe ödül oyunu ödülü ne? Muhteşem ödül nedir? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü nedir?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

25 Şubat Perşembe ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. Şuanda ödül oyunu 4-2 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU SONUCU NE?

Şuanda yarışma 4-2 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam etmektedir. 10 olan ödülün sahibi olacak. Sonuçlandığında detayları yazacağız.

Şuanda 4-3 Ünlüler önde. 5 olan ödülden tadım yapacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Ödül oyununu kazanan takım tavuk menüsünün sahibi olacak. 25 Şubat Perşembe Survivor ödül oyunu ödülü tavuk menüsü oldu.