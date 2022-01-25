Survivor 25 Ocak ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 25 Ocak 2022 Survivor ödülü ise kuruyemiş çeşitleri oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün kuruyemiş çeşitleri için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda birbirinden lezzetli kuruyemiş çeşitleri verilecek! Peki, Survivor 25 Ocak ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor kuruyemişi kim kazandı?

25 OCAK SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022, 25 Ocak Salı ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu Kadınlarda şuanda 2-2 eşitlikle devam ediyor.

Şuanda skor 3-2 oldu. Kadınlarda Gönüllüler 3-2 önde.

Skor 4-2 oldu. Gönüllüler önde.

Skor 5-3 oldu.

26 OCAK SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Sruvivor 25 Ocak Salı ödül oyunu ödülü kuruyemiş çeşitleri oluyor. Yarışmayı kazanan oyuncular birbirinden farklı kuruyemiş çeşitleri kazanacak.

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