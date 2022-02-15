Survivor 25. bölüm fragmanı izle: 16 Şubat Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak?
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Survivor 25. bölüm fragman ı Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyenler tarafından gündem konusu oldu. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? 16 Şubat Survivor All Star 2022 25. bölüm fragmanı izle! 16 Şubat 2022 Survivor All Star 2022 25. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 25. bölüm fragmanı merak ediliyor! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? sorusu merek ediliyor. 16 Şubat 2022 Survivor All Star 2022 25. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 sezonunun 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanda haftanın ikinci ödül oyununun ve eleme konseyinin yer alması bekleniyor. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 25. bölümü 16 Şubat Çarşamba 20.00'da ekranlara gelecek.
Survivor All Star yeni bölümüyle 16 Şubat Çarşamba saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Acun Ilıcalı bireysel dokunulmazlığı kazanan isimleri açıkladı:
Ünlüler takımı
Sema: 38 puan
Adem: 22 puan
Gönüllüler takımı
Berkan: 25 puan
Sude: 21 puan
Oylama tamamlandı sonuçlar açıklandı.
Aşkım: 8 oy
Barış: 4 oy
3. eleme adayı Aşkım oldu.
Haftanın en iyisi seçilen Berkan 4. eleme adayı olarak Ezgi'yi seçti.
- Evrim
- Atakan
- Aşkım
- Ezgi
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz