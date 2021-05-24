Survivor 24 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
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Survivor 24 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 24 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
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Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler, yani kırmızı takım ve mavi takım bonfile ve villa için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 24 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler (kırmızı takım) ve gönüllüler (mavi takım) tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 24 Mayıs 2021 Survivor ödülü ise bonfile ve villa, akşam yemeği oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün bonfile ve villa için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda bonfile ve villa verilecek! Peki, Survivor 24 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor bonfile ve villayı kim kazandı?

24 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

KAZANAN TAKIM : -

Survivor 2021, 24 Mayıs Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 8-5 Kırmızı Takım'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Survivor 24 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Şimdi skor 9-6 oldu. Kırmızı takım önde.

Survivor 24 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Kırmızı takım 10-6 kazandı.

Survivor 24 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Ödül oyunu kazananı kırmızı takım oldu. Karşılaşma 10-6 kazandı.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

Ödül oyununu 10-6 lık skorla Kırmızı Takım kazandı.

ÜNLÜLER (KIRMIZI TAKIM) 10-6 GÖNÜLLÜLER (MAVİ TAKIM)

24 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor 24 Mayıs ödülü villada spa keyfi ve akşam yemeği oldu. Akşam yemeğinde ise bonfile, fırın patates, cheesecake olacak.

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Survivor 24 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne? - Haberler
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