Survivor 24. bölüm full izle! TV8 Survivor All Star son bölüm full HD izle! Survivor son bölümde neler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Survivor yarışma programı 24. bölümü yayınlandı. Survivor son bölüm yayınlandı! TV8 Survivor 24. bölüm izleyemeyenler Survivor son bölüm izle! TV8 Survivor 24. bölüm izle! Survivor son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak haberimizde...

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla uzun atlama için yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 4 ünlüler takımı kazandı ve tadım yapma hakkına sahip oldular. Erkekler mücadelesinde de ünlüler 8 - 4 kazandı ve genel skorda 2 - 0 öne geçerek ödülün sahibi oldu.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Evrim

Atakan

Aşkım

Ezgi

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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