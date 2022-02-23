Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 23 Şubat 2022 Survivor'da bugün İletişim oyunu oynanıyor. Oyunu kazananlar aileleriyle görüşebilecek. Peki, Survivor 23 Şubat İletişim oyununu kim kazandı? Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 23 Şubat İletişim oyunu kaç kaç bitti?

23 ŞUBAT SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022, 23 Şubat Çarşamba İletişim oyunu devam ediyor. Parkur oyunu Kadınlarda şuanda 3-2 Ünlüler önde.

Şuanda kadınlar mücadelesinde 3-3 eşitlik var.

Kadınlar İletişim oyununda 3-3 beraberlik var.

Şuanda durum 4-3 oldu. Ünlüler önde.

İletişim oyununda durum 5-3 oldu.

İletişim oyununda Ünlüler 6-4 önde.

İletişim oyununda 6-6 eşitlik var.

Kadınlar mücadelesini 8-6 lık skorla Ünlüler kazandı. Birazdan erkekler oyununa geçilecek.

Erkeklerde Gönüllüler 2-0 öne geçti.

K ADINLARDA KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

EN İYİLERDE KAZANAN TAKIM : -

İletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

23 ŞUBAT SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor 23 Şubat İletişim oyununu kazanan takım aileleriyle görüşme hakkı kazanacak.

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