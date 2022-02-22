Survivor 22 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 22 Şubat 2022 Survivor ödülü ise atıştırmalık lokma çeşitleri oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün atıştırmalık lokma çeşitleri için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda birbirinden lezzetli atıştırmalık lokma çeşitleri verilecek! Peki, Survivor 22 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor atıştırmalık lokmaları kim kazandı?

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022, 22 Şubat Salı ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu Kadınlarda şuanda 4-4 eşitlikle devam ediyor.

Ödül oyununda kadınlarda 5-5 eşitlik var.





Şimdi skor 7-5 oldu. Gönüllüler önde.

Ödül oyununda kadınlarda kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler şimdi ödül tadımı yapacak. Birazdan erkekler mücadelesine geçilecek.

Erkeklerde Gönüllüler 1-0 öne geçti.

Erkeklerde durum 2-2 oldu.

Ödül oyununda skor 3-3 oldu.

Gönüllüler 5-3 öne geçti.

Şimdi erkekler yarışında 5-5 eşitlik var.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

EN İYİLERDE KAZANAN TAKIM : -

Ödülü kazanan takım henüz belli olmadı.

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor 22 Şubat ödül oyununu kazanan takım atıştırmalık lokma kazanacak.

Haberler.com - Gündem