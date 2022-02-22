TV8'in sevilen yarışması Survivor'da kavga eden Hikmet ve Yasin'in cezaları belli oldu. Geçtiğimiz hafta elenen isim Gönüllüler takımından Ezgi olmuştu. Bu haftanın tüm dokunulmazlıkları oynandı. Bugün eleme konseyi ve acil durum konseyi yapılacak. Dünkü dokunulmazlığın ardından Sürgün adasına Nagihan ve Gökhan gitmişti. Survivor 2022 Yasin ve Hikmet kaç oyun ceza aldı? Yasin ve Hikmet kaç ödül cezası aldı, kaç ödülden faydalanamayacak? Cezaları ne zaman bitecek?

SURVİVOR YASİN VE HİKMET KAÇ CEZA ALDI?

Yasin'e verilen ceza:

Yasin 6 ödül oyunu cezası aldı. Yasin Gönüllüler takımında 6 kere ödülden faydalanamayacak.

Hikmet'e verilen ceza:

Hikmet ise 2 ödül oyunu cezası aldı. Hikmet Gönüllüler takımında 2 kere ödülden faydalanamayacak.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINDA BU HAFTA KİMLER VAR?

İlk 2 dokunulmazlığın ardından Gönüllülerden sürgün adasına giden isimler Yasin ve Yunus Emre olmuştu. Dün yapılan yarışmanın sonucunda Ünlüler'den Nagihan Gönüllüler'den ise Gökhan Sürgün adasına giden diğer isimler oldu. Bu haftanın eleme adayları şöyle:

- Yunus Emre

- Yasin

- Nagihan

- Gökhan

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